Yüksek sesli müzik tartışmasında Dilara'yı öldüren komşusu tutuklandı (2)
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yüksek sesli müzik tartışmasında komşusu Serdar Subaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Dilara Yıldırım’ın cenazesi memleketi Karabük’e getirildi. Yıldırım’ın cenazesi Yenice ilçesi Kelemen köyündeki camiye getirilirken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Dilara Yıldırım, aile mezarlığına defnedildi.
