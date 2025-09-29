Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Yüksek sesli müzik tartışmasında Dilara'yı öldüren komşusu tutuklandı (2)

        TOPRAĞAVERİLDİZonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yüksek sesli müzik tartışmasında komşusu Serdar Subaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Dilara Yıldırım'ın cenazesi memleketi Karabük'e getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 17:23 Güncelleme: 29.09.2025 - 17:25
        TOPRAĞAVERİLDİ

        Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yüksek sesli müzik tartışmasında komşusu Serdar Subaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Dilara Yıldırım’ın cenazesi memleketi Karabük’e getirildi. Yıldırım’ın cenazesi Yenice ilçesi Kelemen köyündeki camiye getirilirken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Dilara Yıldırım, aile mezarlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

