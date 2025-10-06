Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Bakan Bayraktar, 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda KARDEMİR standını ziyaret etti

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) standını ziyaret etti.

        Giriş: 06.10.2025 - 22:58 Güncelleme: 06.10.2025 - 23:04
        Bakan Bayraktar, 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda KARDEMİR standını ziyaret etti
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) standını ziyaret etti.

        Fabrikadan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'na bronz sponsor olarak katılan KARDEMİR standı ilgi gördü.

        Organizasyona ev sahipliği yapan Bakan Bayraktar, KARDEMİR standını ziyaret ederek şirket çalışmalarının son durumu hakkında bilgi aldı.

        Bakan Bayraktar'ı karşılayan KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz, KARDEMİR'in enerji verimliliği ve sürdürülebilir vizyonunu aktardı.

        Bayraktar, KARDEMİR çalışanları ile hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından stanttan ayrıldı.

