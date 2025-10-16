Karabük'ten kısa kısa

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda yetişen kanlıca mantarı tezgahlarda yerini aldı.

İlçenin yüksek kesimlerdeki ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen kanlıca mantarı, bölgedeki vatandaşların geçim kaynağı oldu.

Erken saatlerde toplanıp daha sonra sepetlere ve kasalara doldurulan mantarlar, ilçe merkezindeki köylü pazarında kilosu 300 ila 500 liraya satılıyor.

Mantar satıcısı Niyazi Uludağ, gazetecilere, bölgede yetişen kanlıcanın rengi ve aromasıyla dikkat çektiğini, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Köknar ve çam kanlıcasının öne çıktığını kaydeden Uludağ, "En güzeli köknar kanlıcası. Köknar her yerde yetişmez ve azdır." diye konuştu.

Mantar satıcısı Metin Yaşar da kanlıcanın toplanmaya başlandığını ve kar yağana kadar da bunun süreceğini dile getirerek, alıcıların ilgi gösterdiğini kaydetti.

- Sağlıklı Gülüşler Eğitimi ve Aile Diş Hekimliği tanıtımı