        Karabük Haberleri

        Karabük'te fiyatı 100 liraya düşen hamsi tezgahlarda kısa sürede tükendi

        Karabük'te balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 17:00 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:04
        Karabük'te fiyatı 100 liraya düşen hamsi tezgahlarda kısa sürede tükendi
        Karabük'te balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor.

        İl merkezi ve Safranbolu ilçelerinde balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 100, istavritin 200, mezgitin 300, levrek ve çipuranın ise 500 liradan satılıyor.

        Kent merkezinde balıkçılık yapan Serhat Kılıç, AA muhabirine, hamside fiyatların düşmesiyle 160 kasa hamsinin 3 saat içinde tükendiğini söyledi.

        Hamsiye çok talep olduğunu belirten Kılıç, "Dün 200 liraydı, 3 gün önce 300 liraydı, balığın çıkım oranına göre fiyatlar değişir. Bu şekilde ilerlerse, satışlar 100 liradan devam eder." dedi.

        Safranbolu ilçesinde balıkçılık yapan Serdar Kılıç ise birçok balığın tezgahlarda yer aldığını kaydetti.

