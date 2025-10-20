Habertürk
Habertürk
        Karabük'te kaldırıma çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Giriş: 20.10.2025 - 23:32 Güncelleme: 20.10.2025 - 23:32
        Karabük'te kaldırıma çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        U.K. idaresindeki 58 AEM 275 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi 115. Cadde'de kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

        Kazada sürücüyle yolcu B.D. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan sürücü U.K.'nın ehliyetsiz olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

