Karabük'te zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Karabük'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Karabük-Safranbolu kara yolu Bulak Kavşağı'nda kamyonet, cip, motosiklet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan İ.U.Ç, M.B. ile O.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
