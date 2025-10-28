Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te duvara çarpan halk otobüsü kamerada

        Karabük'te duvara çarpan halk otobüsü araç içi kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 12:50 Güncelleme: 28.10.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te duvara çarpan halk otobüsü kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te duvara çarpan halk otobüsü araç içi kamerasınca görüntülendi.

        Ali Yılmaz idaresindeki Safranbolu Belediyesi bünyesinde hizmet veren 78 ACD 593 plakalı yolcu otobüsünün freni, Karabük merkez Güven Kavşağı'ndan inişe geçtiği sırada arıza yaptı.

        Fren sistemi devre dışı kalan otobüs kontrolden çıktı.

        Sürücü Yılmaz, önündeki araçlara çarpmamak için otobüsü kavşaktaki köprü duvarına sürterek durdurdu.

        Kazada otobüste hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        TOKİ'den uyarı
        TOKİ'den uyarı
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor

        Benzer Haberler

        Karabük Belediyesi filosuna 9 yeni araç ekledi
        Karabük Belediyesi filosuna 9 yeni araç ekledi
        Girdiği serada marulları yiyen yavru bozayı kamerada
        Girdiği serada marulları yiyen yavru bozayı kamerada
        Karabük'teki trafik kazasında ölen genç kızın cenazesi toprağa verildi
        Karabük'teki trafik kazasında ölen genç kızın cenazesi toprağa verildi
        Motosiklet kazasında ölen Hilal, son yolculuğuna uğurlandı
        Motosiklet kazasında ölen Hilal, son yolculuğuna uğurlandı
        Karabük'te seraya girip marul yiyen ayı yavrusu kamerada
        Karabük'te seraya girip marul yiyen ayı yavrusu kamerada
        Karabük'te bodrum katta çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te bodrum katta çıkan yangın söndürüldü