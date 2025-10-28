Karabük'te duvara çarpan halk otobüsü kamerada
Karabük'te duvara çarpan halk otobüsü araç içi kamerasınca görüntülendi.
Ali Yılmaz idaresindeki Safranbolu Belediyesi bünyesinde hizmet veren 78 ACD 593 plakalı yolcu otobüsünün freni, Karabük merkez Güven Kavşağı'ndan inişe geçtiği sırada arıza yaptı.
Fren sistemi devre dışı kalan otobüs kontrolden çıktı.
Sürücü Yılmaz, önündeki araçlara çarpmamak için otobüsü kavşaktaki köprü duvarına sürterek durdurdu.
Kazada otobüste hasar oluştu.
