Karabük'te davetliler arasında patlayan havai fişekler endişeye yol açtı

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir düğünde atılan havai fişeğin davetlilerin arasında patlaması endişeye neden oldu.

İsmetpaşa Mahallesi'nde düzenlenen düğün eğlencesi esnasında atılan havai fişeklerden bazıları davetlilerin olduğu bölgeye düşüp patladı.

Bu nedenle düğün alanında kısa süreli endişe anlar yaşandı, yere düşen bir kişi davetliler arasında ezilme tehlikesi geçirdi.

Patlama ve panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.