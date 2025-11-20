Habertürk
        Karabük'te "Dünya Çocuk Hakları Günü" etkinliği düzenlendi

        Karabük'te "Dünya Çocuk Hakları Günü" etkinliği düzenlendi

        Karabük'te 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 15:24 Güncelleme: 20.11.2025 - 15:24
        Karabük'te "Dünya Çocuk Hakları Günü" etkinliği düzenlendi
        Karabük'te 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Kemal Güneş Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar ve yetişkinler, ellerinde çeşitli hakların yazdığı pankart ve dövizlerle yürüdü.

        Karabük Belediyesi bando takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Çocuk Hakları İl Komitesi Temsilcisi Ecrin Belinay Akman, başta Filistin ve Sudan olmak üzere, çatışma, savaş ve insan hakları ihlallerinin yoğun olarak yaşandığı bölgelerde çocukların yaşam, eğitim ve güven içinde büyüme haklarından mahrum bırakıldığını belirterek, "Bu durum, sadece bu ülkelerde değil, dünyanın farklı coğrafyalarında milyonlarca çocuğun hayatını etkileyen ciddi bir insani krizdir." ifadelerini kullandı.

        Akman, her çocuğun güvenle büyüdüğü, oyun oynayabildiği, eğitim alabildiği ve umutla geleceğe bakabildiği bir dünyanın mümkün olduğunu belirterek, "Bu dünya, ancak bizler çocukların sesini duyarak, onların haklarını korumak için kararlılıkla çalışarak kurulabilir." ifadelerine yer verdi.

        Şiir ve kompozisyon okunmasının ardından çocuklar ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

        Etkinliğe, Karabük Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yasin Eren ve çocuklar katıldı.

