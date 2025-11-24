Karabük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Duygu dolu anların yaşandığı programda, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın da seslendirdiği "Magusa Limanı" eseri, öğrenciler tarafından söylendi.

Gösteride, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenler de anıldı.

Programda, emekli olan öğretmenlere Vali Mustafa Yavuz tarafından hizmet şeref belgesi ve plaket verildi.

Öğretmenler arasında düzenlenen anı yarışmasında birinci olan eserin okunmasıyla süren programda, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Karabük Valiliği bahçesindeki programda, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Karabük'te lise öğrencileri tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Maziden Atiye Öğretmen" adlı sahne gösterisi düzenlendi.

