Karabük'te kapalı ve klimalı duraklar yapılıyor

Karabük Belediyesi, şehir içi ulaşımda konforu artırmak için kapalı ve klimalı otobüs durakları kazandırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamındaki duraklar, eski Balık Pazarı mevkisinde devam eden kaldırım ve peyzaj düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından yerlerine monte edilecek.

Yeni nesil duraklar, kapalı alan yapısı, iklimlendirme sistemi, bilgilendirme ekranları ve aydınlatma özellikleriyle vatandaşlara dört mevsim konforlu bekleme alanı sunacak.

Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen çalışma, bölgenin estetiğini de iyileştirecek.

Alanda kaldırım yenileme, zemin düzenlemesi ve çevre iyileştirme çalışmaları eş zamanlı olarak devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz kapalı ve klimalı durakları bölgeye kazandıracaklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin olumsuz hava şartlarından etkilenmeden toplu taşıma hizmetlerinden faydalanmalarını amaçlıyoruz. Modern şehircilik anlayışımızı adım adım sahaya yansıtıyor, ulaşım, altyapı ve çevre düzenlemelerinde Karabük'ün standartlarını yükseltmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.