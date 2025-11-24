"Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi" Safranbolu'da açıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kentin tarihini, kültürel mirasını ve eğitim birikimini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan "Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi" açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Mustafa Yavuz, böyle anlamlı bir günde güzel bir eserin kente kazandırılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.

Vali Yavuz, yapının tarihine ilişkin, "Kayıtlarda 1909'lu yıllarda rüştiye olarak yapılmış. Daha gerilere gittiğimizde ise 1600'lü yıllara kadar uzandığını, ilk olarak saray olarak inşa edildiğini, 1900'lerin başında ise okula dönüştürüldüğünü görüyoruz. Bugün beni mutlu eden konulardan biri de aramızda bu okuldan mezun olan büyüklerimizin olması. Şefik bey ve Feride teyzemiz gibi. Kendisiyle tanıştığımızda diplomasını istemişti, arkadaşlarımız onun burada okuduğunu belgeleyen bir belge hazırladı ve kendisine takdim edeceğiz." ifadelerini kullandı.