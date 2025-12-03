Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te uçuruma devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde motosikletin uçuruma devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 14:01 Güncelleme: 03.12.2025 - 14:01
        Karabük'te uçuruma devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Y.H. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Sarıçiçek Yaylası Çamtarla mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Sürücü, halata bağlanan sedye yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

