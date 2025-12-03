Karabük'te uçuruma devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde motosikletin uçuruma devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Y.H. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Sarıçiçek Yaylası Çamtarla mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten uçuruma devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Sürücü, halata bağlanan sedye yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
