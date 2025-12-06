Karabük'te Metin Türker mezarı başında anıldı
Hak-İş Genel Sekreterliği, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanlığı ve Kardemir Karabükspor Başkanlığı yapan Metin Türker, ölümünün 28. yılında mezarı başında anıldı.
Hak-İş Genel Sekreterliği, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanlığı ve Kardemir Karabükspor Başkanlığı yapan Metin Türker, ölümünün 28. yılında mezarı başında anıldı.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 Aralık 1997'de yaşamını yitiren Türker için Öğlebeli Mahallesi'ndeki anıt mezarının başında anma töreni düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç, Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, KARDEMİR işçileri ve sendika üyeleri Türker'in mezarına karanfil bıraktı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.