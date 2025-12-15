Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te duvara çarparak alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Karabük'te otomobilin duvara çarpması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 21:14 Güncelleme: 15.12.2025 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te duvara çarparak alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te otomobilin duvara çarpması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

        D.A. idaresindeki 78 AAZ 895 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi 52. Sokak'ta yol kenarındaki duvara çarptı.

        Sürücünün yara almadığı kazanın ardından otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın, cep telefonuyla kaydedildi.

        Görüntülerde vatandaşlar ile itfaiyenin yanan araca müdahalesi yer alıyor. Öte yandan, polis ekiplerince yapılan kontrolde, 0,91 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer"
        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        Singo için ayrılık iddiası!
        Singo için ayrılık iddiası!
        Komisyonda son viraj
        Komisyonda son viraj
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kiraya verdiği dairesine girince gördüğü manzara şok etti Kiracı evi çöp ev...
        Kiraya verdiği dairesine girince gördüğü manzara şok etti Kiracı evi çöp ev...
        Karabük'te kar manzaraları dronla görüntülendi
        Karabük'te kar manzaraları dronla görüntülendi
        Karabük'te Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi 1 hafta trafiğe kapalı olacak
        Karabük'te Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi 1 hafta trafiğe kapalı olacak
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Karabük-Bartın kara yolu beyaza büründü Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar...
        Karabük-Bartın kara yolu beyaza büründü Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar...
        Ovacık'taki yaban hayatı kamerada
        Ovacık'taki yaban hayatı kamerada