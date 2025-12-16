Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Oflaz, işçi alımını değerlendirdi:

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz, yeni teknolojilere yaptıkları yatırımları ve küresel pazardaki iddialı büyüme hedeflerini desteklemek amacıyla kadrolarını 200 yeni çalışma arkadaşıyla güçlendirme kararı aldıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 21:25 Güncelleme: 16.12.2025 - 21:29
        KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Oflaz, işçi alımını değerlendirdi:
        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz, yeni teknolojilere yaptıkları yatırımları ve küresel pazardaki iddialı büyüme hedeflerini desteklemek amacıyla kadrolarını 200 yeni çalışma arkadaşıyla güçlendirme kararı aldıklarını bildirdi.

        Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin ilk entegre demir ve çelik üreticisi KARDEMİR'in köklü geçmişinden aldığı güçle üretim, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı büyüme hedeflerini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

        Türk sanayisinin en büyük 28'inci şirketi konumunda bulunan şirketin, güçlü sanayi altyapısı ve üretim kapasitesiyle insan kaynağını stratejik değer olarak konumlandırdığı aktarılan açıklamada, "Bu vizyon doğrultusunda şirketimiz, üretim faaliyetlerini desteklemek ve insan kaynağı kapasitesini güçlendirmek amacıyla yeni bir istihdam süreci başlatarak 200 personel istihdamı gerçekleştirecek." denildi.

        Açıklamada, işçi alımına ilişkin değerlendirmesine yer verilen Oflaz, şirket bünyesinde görev yapan müteahhit çalışanlarından istihdam sürecinde yaş ve eğitim şartı aranmadığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Şirketimiz KARDEMİR, yalnızca bir sanayi kuruluşu değil Karabük'ün, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına öncülük eden stratejik bir üretim merkezidir. Demir-çelik sektörünün ülkemiz açısından taşıdığı kritik önemin ve şirketimizin bu yapı içerisindeki sorumluluğunun bilincindeyiz. Bu sorumluluk anlayışıyla, sürdürülebilir üretim hedeflerimizi güçlendirirken insan kaynağımızı da her zaman en değerli sermayemiz olarak görüyoruz. Yeni teknolojilere yaptığımız yatırımları ve küresel pazardaki iddialı büyüme hedeflerimizi desteklemek amacıyla kadromuzu 200 yeni çalışma arkadaşımızla güçlendirme kararı aldık."

        Şirket bünyesinde görev yapan müteahhit çalışanlar için bu istihdam sürecinde yaş ve eğitim şartı aranmaması yönünde bilinçli bir irade ortaya koyduklarını da anlatan Oflaz, "Çarkların daha güçlü dönmesi, sürdürülebilir bir üretim kültürünün yerleşmesi ve rekabetçi yapının güçlenmesi açısından bilhassa tecrübeli insan kaynağına yaptığımız bu yatırımlar büyük önem taşımaktadır. Şirketimizin büyüme hedefleriyle uyumlu, liyakat esasına dayalı istihdam anlayışımız çerçevesinde, ulusal ölçekte sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip adaylara fırsat sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Adaylar, başvuru şartları ve sürece ilişkin detaylara https://www.kardemir.com/duyurular/is-ilani-491 adresinden ulaşabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

