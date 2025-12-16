Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Sağlıklı Hayat Merkezi projesinde ihale süreci başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 15:53 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'ten kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Sağlıklı Hayat Merkezi projesinde ihale süreci başladı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bağlarbaşı Harmanlar Mahallesi'nde 8 doktorlu Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılacak.

        Sağlık Bakanlığı Yatırım Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kasımda yetkisi verilen ihale 8 Ocak saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

        Projenin 2026'nın son çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.

        - "Gençlerin Sesi Atölyesi" programı düzenlendi

        Karabük Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, gençlerin karar alma süreçlerine aktif katılımını ve yerel yönetimlerle güven temelli iletişimini güçlendirmeyi amaçlayan "Gençlerin Sesi - Katılım ve Güven Atölyesi" programının final oturumu Karabük'te gerçekleştirildi.

        Karabük Belediyesi Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Safranbolu İlçe Müdürü Sedat Adakan, şube müdürleri, gençlik merkezi müdürleri, gençlik liderleri ve gençler katıldı.

        Gönüllü gençler tarafından gerçekleştirilen sunumlarda, atölye süresince elde edilen kazanımlar, beklentiler ve öneriler katılımcılarla paylaşıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, gençlerin fikir ve önerilerinin yerel yönetimler açısından son derece kıymetli olduğunu belirterek, gençlerin sosyal hayatta daha aktif rol almalarını desteklediklerini kaydetti.

        Güven de gençlerin katılımcı, sorumluluk alan ve topluma değer katan bireyler olarak yetişmelerinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, gençlik merkezleri aracılığıyla yürütülen bu tür çalışmaların gençlerin özgüvenlerini artırdığını ve karar alma süreçlerine dahil olmalarını sağladığını anlattı.

        Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı
        Doğal ortamda beslenen Eflani ve Kandıra hindileri yılbaşı için satışa hazı...
        Doğal ortamda beslenen Eflani ve Kandıra hindileri yılbaşı için satışa hazı...
        Site içinde karton istifleyen anne ve oğlu zabıtalara saldırdı
        Site içinde karton istifleyen anne ve oğlu zabıtalara saldırdı
        Karabük'te acil sağlık hizmetleri değerlendirildi
        Karabük'te acil sağlık hizmetleri değerlendirildi
        Karabük'te gençlerin ve kadınların istihdamını hedefleyen arıcılık projesi...
        Karabük'te gençlerin ve kadınların istihdamını hedefleyen arıcılık projesi...