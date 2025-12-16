Karabük'ten kısa kısa

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Sağlıklı Hayat Merkezi projesinde ihale süreci başladı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bağlarbaşı Harmanlar Mahallesi'nde 8 doktorlu Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılacak.

Sağlık Bakanlığı Yatırım Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kasımda yetkisi verilen ihale 8 Ocak saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Projenin 2026'nın son çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.

- "Gençlerin Sesi Atölyesi" programı düzenlendi

Karabük Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, gençlerin karar alma süreçlerine aktif katılımını ve yerel yönetimlerle güven temelli iletişimini güçlendirmeyi amaçlayan "Gençlerin Sesi - Katılım ve Güven Atölyesi" programının final oturumu Karabük'te gerçekleştirildi.

Karabük Belediyesi Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Safranbolu İlçe Müdürü Sedat Adakan, şube müdürleri, gençlik merkezi müdürleri, gençlik liderleri ve gençler katıldı.