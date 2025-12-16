Karabük'ten kısa kısa
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Sağlıklı Hayat Merkezi projesinde ihale süreci başladı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Sağlıklı Hayat Merkezi projesinde ihale süreci başladı.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bağlarbaşı Harmanlar Mahallesi'nde 8 doktorlu Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılacak.
Sağlık Bakanlığı Yatırım Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kasımda yetkisi verilen ihale 8 Ocak saat 11.00'de gerçekleştirilecek.
Projenin 2026'nın son çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.
- "Gençlerin Sesi Atölyesi" programı düzenlendi
Karabük Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, gençlerin karar alma süreçlerine aktif katılımını ve yerel yönetimlerle güven temelli iletişimini güçlendirmeyi amaçlayan "Gençlerin Sesi - Katılım ve Güven Atölyesi" programının final oturumu Karabük'te gerçekleştirildi.
Karabük Belediyesi Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Safranbolu İlçe Müdürü Sedat Adakan, şube müdürleri, gençlik merkezi müdürleri, gençlik liderleri ve gençler katıldı.
Gönüllü gençler tarafından gerçekleştirilen sunumlarda, atölye süresince elde edilen kazanımlar, beklentiler ve öneriler katılımcılarla paylaşıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, gençlerin fikir ve önerilerinin yerel yönetimler açısından son derece kıymetli olduğunu belirterek, gençlerin sosyal hayatta daha aktif rol almalarını desteklediklerini kaydetti.
Güven de gençlerin katılımcı, sorumluluk alan ve topluma değer katan bireyler olarak yetişmelerinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, gençlik merkezleri aracılığıyla yürütülen bu tür çalışmaların gençlerin özgüvenlerini artırdığını ve karar alma süreçlerine dahil olmalarını sağladığını anlattı.
Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.