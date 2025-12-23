Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
S.A. idaresindeki 78 ABS 766 plakalı otomobil ile R.G. yönetimindeki 78 BK 899 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Ateş Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan R.G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
