Karabük, Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karabük, Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta ekipler karla mücadele çalışması yürütüyor.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışının etkisiyle merkezde 3, Eflani'de 54, Eskipazar'da 10, Safranbolu'da 35, Yenice'de ise 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Safranbolu ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan 11 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nden 2 araçla Sarıçiçek Yaylası Ömür Ahmet Kıran mevkisine çıkan 6 kişi, kar nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Araçlarını karda ilerletemeyen kişilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Karda mahsur kalan 6 kişi, 8x8 amfibik araçla kurtarıldı.

Öte yandan ekipler, ilçeye bağlı Gayza köyünde mahsur kalan 5 kişiyi de kurtardı.

Düzce'de kar yağışı 5 köye ulaşımda aksamaya neden oldu.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinin yüksek kesimlerinde 5 köye ulaşımda aksama yaşanıyor.

Ekiplerin, yolların ulaşıma kapanmaması için bölgede yoğun şekilde çalıştığı belirtildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kar yağışının etkisiyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ekipleri de 21 kilometrelik alanın ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Bolu'da köy yollarının kapanmaması için 61 araç ve 116 personel görev yapıyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, gece saatlerinden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yollarının ulaşıma kapanmaması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, merkez ilçe olmak üzere Dörtdivan, Gerede, Yeniçağa, Mengen, Mudurnu, Seben, Göynük ve Kıbrıscık ilçelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.