Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Amasra ve Safranbolu yılbaşını doğa ve tarihle içe içe karşılamak isteyenleri ağırlayacak

        ORHAN KUZU/SELİM BOSTANCI - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ile doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçeleri, yeni yılda yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 11:28 Güncelleme: 27.12.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasra ve Safranbolu yılbaşını doğa ve tarihle içe içe karşılamak isteyenleri ağırlayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ORHAN KUZU/SELİM BOSTANCI - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ile doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçeleri, yeni yılda yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı bekliyor.

        Osmanlı döneminden bugüne aslını koruyarak gelen han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18-20. yüzyıllarda yapılan estetik, geleneksel konakların yer aldığı Safranbolu'da yılbaşı hazırlıkları tamamlandı.

        İlçede restore edilerek butik otel haline dönüştürülen konaklar ve otellerde yılbaşı öncesi rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.

        Bu yıl 27-31 Aralık'ta üçüncüsü düzenlenen "Yılbaşı Panayırı"nda ise Safranbolu'nun tarihi dokusuna ve kış şartlarına uygun tasarlanan özel stantlarda esnaf, çeşitli ürünlerle yerini alıyor.

        İlçede 12 ay turizm hedefi ve esnafa destek amacıyla gerçekleştirilen panayır, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

        - "2026'nın ülkemizde turizm için güzel bir yıl olacağını öngörüyorum"

        Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, AA muhabirine, ilçenin yeni yılda misafirlerini ağırlamaya hazır olduğunu söyledi.

        Yılbaşı Panayırı'nın ilçeye hareketlilik getirdiğini dile getiren Urgancıoğlu, "Safranbolu için günübirlik turlar da revaçta olacak. Yine içerideki yerli hareketini de artıracak ve renkli görüntülerle Safranbolu'yu yılbaşında güzel göreceğiz inşallah." dedi.

        Konaklama tesislerinde doluluğun 70-75'lerde olduğunu bildiren Urgancıoğlu, "Birçok yere yakın destinasyon olduğumuz için son dakika bu rezervasyonların artmasını bekliyoruz. 2025 yılını oldukça iyi geçirdik. Zaten ülke olarak turizmde artan ivme içindeyiz. Sezonu iyi bitirdik. Şu an biraz düşük sezona girdik ama yine de Uzak Doğulu gruplarımız gelmeye devam ediyor. Bu 12 ay süren bir turizm hareketliliği. 2026 ile ilgili beklentilerim turizm sektöründe oldukça iyi. 2026'nın ülkemizde turizm için güzel bir yıl olacağını öngörüyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Amasra Karadeniz'in 'cennet' ilçelerinden biri"

        Amasra Kalesi ile 2013'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğal güzellikleriyle Amasra da yeni yılda misafirlerini ağırlayacak.

        Mutfak kültürüyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra'da, 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlar misafirlerini bekliyor.

        Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, 3 bin yıllık tarihi geçmişi, kültürel ve doğal güzellikleriyle Amasra'nın, Karadeniz'in "cennet" ilçelerinden biri olduğunu dile getirdi.

        Fatih Sultan Mehmet'in ilçeyi fethi sırasında lalasına "Lala lala, çeşm-i cihan bu mu ola?" diyerek dünyanın gözbebeği olarak nitelendirdiğini ve ilçenin Türkiye'de ev pansiyonculuğunun başladığı ilk yerlerden biri olduğunu belirten Saylam, her yılbaşında olduğu gibi başta Ankara olmak üzere çevre illerden misafirlerin yeni yılı kutlamak için Amasra'yı tercih ettiğini dile getirdi.

        Saylam, "Şu anda otel ve pansiyonlarımızda yüzde 60 civarında kısmi rezervasyon yoğunluğumuz var. Bu ilerleyen günlerde hava şartlarına bağlı olarak yüzde 80 seviyelerine çıkacaktır." dedi.

        Yaz aylarında kum, deniz ve güneş üçgeni ağırlıklı misafir ağırlayan ilçenin doğa, tarih ve kültür üçgenine de sahip olduğunu anlatan Saylam, "Amasra bu mevsimde de misafirlerine alternatif imkanlar sunuyor. Yılbaşında ilçemize gelecek ziyaretçilerimiz Kraliçe Amastris kazıları, Su Perisi'nin çıktığı Bedesten bölgesi, Kuşkayası Yol Anıtı'nı ziyaret edebilirler. Yine hemen yanı başımızdaki Safranbolu'yu, Güzelcehisar Lav Sütunları'nı da görebilirler." ifadelerini kullandı.

        Saylam, ilçenin, balık ve salata ağırlıklı mutfak kültüründen kaynaklı gastronomi değerinin de önemine işaret ederek, özellikle eylülde başlayan balık sezonuyla tatilcilerin taze mevsim balıklarını ve mevsim sebzelerinden oluşan salataları tatma imkanını da bulduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Karabük-Bartın kara yolunda kar nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor
        Karabük-Bartın kara yolunda kar nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor
        Safranbolu'da tarihi konaklar karla kaplandı
        Safranbolu'da tarihi konaklar karla kaplandı
        Osmanlı kenti Safranbolu'nun tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplandı Tayvanl...
        Osmanlı kenti Safranbolu'nun tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplandı Tayvanl...
        Kaldırıma çarpıp devrildi: 1 yaralı
        Kaldırıma çarpıp devrildi: 1 yaralı
        Kar yağışını duyan soluğu burada aldı Karabük-Bartın kara yolunda kar yağış...
        Kar yağışını duyan soluğu burada aldı Karabük-Bartın kara yolunda kar yağış...
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 3 yaralı
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 3 yaralı