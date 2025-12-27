Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Safranbolu'da tarihi konaklar karla kaplandı

        UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 10:52 Güncelleme: 27.12.2025 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Safranbolu'da tarihi konaklar karla kaplandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar kar yağışıyla beyaza büründü.

        Tarihi ilçede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Karın ardından Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, beyaz örtüyle güzel manzara oluşturdu.

        Kar yağışı, kent merkezi, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde de etkili oluyor.

        Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Güzergahı kullanan bazı sürücüler kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!

        Benzer Haberler

        Osmanlı kenti Safranbolu'nun tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplandı Tayvanl...
        Osmanlı kenti Safranbolu'nun tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplandı Tayvanl...
        Kaldırıma çarpıp devrildi: 1 yaralı
        Kaldırıma çarpıp devrildi: 1 yaralı
        Kar yağışını duyan soluğu burada aldı Karabük-Bartın kara yolunda kar yağış...
        Kar yağışını duyan soluğu burada aldı Karabük-Bartın kara yolunda kar yağış...
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 3 yaralı
        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 3 yaralı
        Karabük'te hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaraland...
        Karabük'te hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaraland...
        Safranbolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı Kar yağ...
        Safranbolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı Kar yağ...