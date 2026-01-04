Habertürk
        Karabük Haberleri

        Karabük'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Karabük Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 16:36 Güncelleme: 04.01.2026 - 16:36
        Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, zorlu geçen kış aylarında bölgedeki karaca, geyik gibi yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldığı belirtildi.

        Ekiplerin doğadaki hayvanlara sahip çıkmaya devam ettiği aktarılan paylaşımda, "Yaban hayvanlarına doğal ortamlarında yem bırakıyoruz. Kış şartlarında aç kalan hayvanlar açısından bu çalışmalar hayati öneme sahiptir. Yaban hayatı yemleme çalışmalarımız önümüzdeki günlerde de devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

