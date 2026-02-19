Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük Üniversitesinden kısa kısa

        Öğretim elemanlarının 2025 yılında gerçekleştirdiği akademik, bilimsel ve sanatsal çalışmaların performans esaslı değerlendirilmesiyle oluşturulan Karabük Üniversitesi (KBÜ) 2025 Yılı Akademik Teşvik Listesi ilan edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 15:05 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Öğretim elemanlarının 2025 yılında gerçekleştirdiği akademik, bilimsel ve sanatsal çalışmaların performans esaslı değerlendirilmesiyle oluşturulan Karabük Üniversitesi (KBÜ) 2025 Yılı Akademik Teşvik Listesi ilan edildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, akademik teşvik sürecinde hem katılım hem de toplam puan açısından rekor seviyelere ulaşıldığını kaydetti.

        Bugünün kendileri için önemli olduğunu aktaran Kırışık, "Geçen yıl 451 olan sayı, bu yıl 109 akademisyenimizin sürece katılmasıyla 560'a ulaştı. Bu akademisyenlerimizin önemli bir kısmının akademik teşvik puanı alabilecek seviyede olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

        Kırışık, toplam puanda da artış yaşandığını belirterek, yüzde 30'un üzerinde artışla 27 bin 500 puana ulaşıldığını ifade etti.

        Kırışık, akademik teşvikten yararlanan akademisyen sayısında ise yaklaşık yüzde 25 yükseliş olduğunu kaydetti.

        Sonuçlara göre 100 tam puanla Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden Doç. Dr. Eda Öz Çelikbaş birinci, 99,80 puanla İlahiyat Fakültesinden Doç. Dr. Ayhan Işık ikinci, 94,72 puanla Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Safa Polat üçüncü oldu.

        - KBÜ ile TÜGVA arasında "İhtisas Akademi Projesi" protokolü imzalandı

        KBÜ ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karabük İl Temsilciliği arasında, üniversite öğrencilerinin ulusal ve uluslararası sorunlara yönelik farkındalıklarını artırmayı hedefleyen "İhtisas Akademi Projesi" kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Kırışık ile TÜGVA Karabük İl Temsilcisi Erdem Eren düzenlenen imza töreninde bir araya geldi. Protokolle, öğrencilere yönelik eğitim, seminer ve akademik çalışmaların yürütülmesi ve kurumsal işbirliği imkanlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

        Törende, protokolün kapsamı ve uygulanmasına ilişkin çalışma alanları da ele alındı. Görüşmenin ardından işbirliği protokolü taraflarca imzalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor gözaltına alındı
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm

        Benzer Haberler

        Taşıdığı sularla yangının büyümesini engelledi
        Taşıdığı sularla yangının büyümesini engelledi
        KBÜ'de 2025 Akademik Teşvik Listesi açıklandı
        KBÜ'de 2025 Akademik Teşvik Listesi açıklandı
        Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü
        Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü
        Karabük'te Ocak ayında 181 konut ve 26 işyeri satıldı
        Karabük'te Ocak ayında 181 konut ve 26 işyeri satıldı
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor Karla kaplanan tari...
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor Karla kaplanan tari...
        Safranbolu TSO, Culinary Forum'da 'Safranbolu Safranı'nı tanıttı
        Safranbolu TSO, Culinary Forum'da 'Safranbolu Safranı'nı tanıttı