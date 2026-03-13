Karabük'te cuma namazında rahatsızlanan kişi öldü

Karabük'te cuma namazı sırasında rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti. Kapullu Mahallesi Merkez Camisi'nde cuma namazını kılan Nurkan B. (57) fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince yapılan kontrolde, Nurkan B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

