        Karabük Haberleri

        Karabük'te cuma namazında rahatsızlanan kişi öldü

        Karabük'te cuma namazı sırasında rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 16:03
        Kapullu Mahallesi Merkez Camisi'nde cuma namazını kılan Nurkan B. (57) fenalaştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince yapılan kontrolde, Nurkan B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ceset, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

