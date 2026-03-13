Karabük'te ormanlık alanda rahatsızlanan kişi öldü

Karabük'te ormanlık alanda rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti. Acıöz köyünde yaşayan İlyas D. (68) ormanlık alanda odun kestiği sırada fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince yapılan kontrolde İlyas D'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

