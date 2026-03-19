Habertürk
Habertürk
        27. Uluslararası Belgesel Film Festivalinin afişi belli oldu

        27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen "En İyi Afiş Tasarımı" yarışması sonuçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 09:21 Güncelleme:
        27. Uluslararası Belgesel Film Festivalinin afişi belli oldu

        27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen "En İyi Afiş Tasarımı" yarışması sonuçlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu'nun kültürel mirasını ve belgesel sinemanın gücünü bir araya getiren festivalin kurumsal kimliğini yansıtmak amacıyla düzenlenen yarışma süreci tamamlandı.

        Seçici kurul, 5 Şubat'ta başlayan başvuru sürecinin ardından Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse başkanlığında bir araya gelerek başvuruları inceledi.

        Toplam 134 katılımcının 192 tasarımla dahil olduğu yarışmada jüri tarafından yapılan teknik ve sanatsal değerlendirmeler sonucunda, Sinop Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Asmin Nur Nart'ın hazırladığı tasarım, festivalin bu yılki resmi afişi seçildi.

        Yarışmanın birincisi seçilen Nart, 30 bin liralık para ödülünün yanı sıra festivalin simgesi ödül heykelciğinin de sahibi oldu.

        Kazanan tasarımcıya ödülü, 13 Haziran'da gerçekleştirilecek festivalin ödül töreninde takdim edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        G.Saray'dan Devler Ligi'ne acı veda!
        G.Saray'dan Devler Ligi'ne acı veda!
        Galatasaray'da Lang'ın talihsiz anı: Parmağı koptu!
        Galatasaray'da Lang'ın talihsiz anı: Parmağı koptu!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        Bir babanın yıkıldığı an: Derenin kenarında terliği vardı!
        Bir babanın yıkıldığı an: Derenin kenarında terliği vardı!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        OECD’den ücret uyarısı
        OECD’den ücret uyarısı
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Restoranda dehşet anları
        Restoranda dehşet anları
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Baba ve kızı şarampole yuvarlandı
        Baba ve kızı şarampole yuvarlandı
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!

        Benzer Haberler

        Karabük'te eğitimlerini tamamlayan 2 bin 138 uzman erbaş mezun oldu
        Karabük'te eğitimlerini tamamlayan 2 bin 138 uzman erbaş mezun oldu
        UNESCO kenti Safranbolu'daki otellerde yüzde 90 doluluk yaşanıyor SAFTİD Ba...
        UNESCO kenti Safranbolu'daki otellerde yüzde 90 doluluk yaşanıyor SAFTİD Ba...
        Çanakkale'nin "gizli kahramanı": Nail Memik'in izini köyünde anlattı Araştı...
        Çanakkale'nin "gizli kahramanı": Nail Memik'in izini köyünde anlattı Araştı...
        KBÜ şubat ayında uluslararası dereceler ve yayın rekorlarıyla öne çıktı
        KBÜ şubat ayında uluslararası dereceler ve yayın rekorlarıyla öne çıktı
        KBÜ'de Ramazan etkinlikleri ay boyunca sürdü
        KBÜ'de Ramazan etkinlikleri ay boyunca sürdü
        Milletvekili Şahin ve Rektör Kırışık öğrencilerle buluştu
        Milletvekili Şahin ve Rektör Kırışık öğrencilerle buluştu