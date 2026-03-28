Karabük'te "TUA Astro Hackathon" etkinliği başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) himayesinde düzenlenen "TUA Astro Hackathon" etkinliğinin Karabük ayağı başladı. Karabük Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerden oluşan ekipler bilim, uzay, yazılım ve mühendislik alanlarında iki gün boyunca hazırladıkları projeleri sunacak. Proje geliştirme ve atölye çalışmalarından oluşan sürecin ilk gününde, kayıt işlemlerinin ardından teknik çalışmalara geçildi. Etkinlik yarın, proje teslimleri, final sunumları ve jüri değerlendirmesinin ardından ödül töreniyle sona erecek.

