İki ayrı noktada drift yapan sürücüye 10 bin 20 TL ceza

Karabük’te iki ayrı noktada drift yaparak sosyal medya hesabında paylaşan sürücüye 10 bin 20 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, A.I isimli şahıs 78 AB 065 plakalı otomobili ile Yenimahalle’de arkadaşlarının yaktığı meşale altında drift yaptı. Daha sonra gündüz vakti Kemal Oyman Sanayi Sitesinde de drift atarak çevredekileri tehlikeye atan sürücü o görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Polis ve jandarmayı harekete geçiren sürücü yapılan incelemenin ardından tespit edildi. A.I olduğu tespit edilen sürücüye hem polis hem de jandarma ekipleri 5 bin 10 TL olmak üzere toplam 10 bin 20 TL para cezası kesildi.

KARABÜK 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:44

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.