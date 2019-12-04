Türkiye Kooperatifler Fuarı, 5 Aralık'ta Ankara'da başlıyor

Karabük Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan Türkiye Kooperatifler Fuarı’na Karabük’ten de katılımın olacağı belirtildi.

Karabük Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu yıl ‘Küresel Ekonomiye Kooperatif Etkisi’ teması ile fuarın 58 Aralık 2019 tarihinden ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde ziyaretçilerle buluşacağını belirtti. Karataş, Türkiye’nin her yerinden 160’tan fazla başarılı kooperatif ve kooperatif üst kuruluşunun ürün ve hizmetini tanıtacağı fuara Karabük’ü temsilen Kadın girişimciler, odalar ve kooperatifler katılacak.

Fuarın kooperatiflerin üretim kapasiteleri ve ticaret hacimlerinde artış sağlamasını amaçladığını belirten Karataş, "Bunun için, fuarda sadece kooperatifler değil, kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, perakende sektörünün temsilcileri, önde gelen elektronik ticaret firmaları da yer alıyor. Kooperatifler fuar boyunca Türkiye’nin önde gelen eticaret temsilcileri ile ikili görüşmeler yaparak ürünlerini modern çağın ticaret ağında pazarlama imkanlarını değerlendirecekler. Market temsilcilerinin de hazır bulunacağı fuarda kooperatifler, ürünlerini market raflarına taşıma fırsatı bulacak. Fuara dünyanın çeşitli ülkelerinden alım heyetleri de davet edildi. Alım heyetleriyle yapılacak birebir görüşmeler sayesinde kooperatifler kendilerine yeni ihracat rotaları belirleme ve küresel pazara dahil olma imkanı yakalayacak. Fuar boyunca kooperatiflere ihracat süreçleri ve destekleri, dijital gelişmeler, eticaret ile ilgili konularda eğitimler verilecek" dedi.

Fuarda ayrıca kooperatiflerin tecrübelerinin aktarılacağı panel ve eğitimlerin de düzenleneceğini kaydeden Feridun Karataş, “Cam, gümüş işleme, keçe sanatı, ebru sanatı ve kaligrafi gibi kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri devam ettiren kooperatifler de ürünlerini sergileyecek. Fuarda, çocuklarda ve gençlerde kooperatif bilincini geliştirecek etkinliklere de yer veriliyor. Fuar açılışında, Türkiye genelinde orta öğretim çağındaki öğrenciler arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere para ödülü takdim edilecek, 81 ilde birinci olan resimler fuar boyunca sergilenecek. Çocuklar için özel olarak yazılan kooperatifçilik konulu çocuk tiyatrosu fuar süresince sahnelenecek. Çocuklara yönelik atölye çalışmalarıyla birlik ve beraberlik içinde başarı kazanmanın öneminin çocuklara aşılanması amaçlanıyor. Vatandaşlar fuarı ücretsiz ziyaret edebilecek. 7 milyona yakın ortağı bulunan kooperatifleri yakından tanıyıp ürünlerini satın alabilecek” ifadelerine yer verdi.

KARABÜK 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:20

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