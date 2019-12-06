Karabük Belediyesi tarafından kreş öğrencilerine oyuncak hediye edildi.
Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berke, Fatih Mahallesi sosyal yaşam merkezindeki programa katılarak kreş öğrencilerine oyuncak hediye etti.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin eğitime daima destek verdiğini belirten Başkan Yardımcısı Berker, gelecek nesillerin iyi yetişmesi ve sağlam bir temel oluşturmak için okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmanın çok önemli olduğunu ifade etti.
KARABÜK
06 Aralık 2019 Cuma
- İMSAK 06:21
- GÜNEŞ 07:53
- ÖĞLE 12:45
- İKİNDİ 15:07
- AKŞAM 17:28
- YATSI 18:54