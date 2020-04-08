Karabük'te 2 mahalle karantinaya alındı 

<br>Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜK'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bağcıağız köyünün Rahmanoğlu Mahallesi ile Cücahlı köyünün Sarıoğlu Mahallesi'nde koronavirüs vakalarının artması üzerine mahalleler karantinaya alındı.<br>Safranbolu'ya bağlı Bağcıağız köyünün Rahmanoğlu Mahallesi ile Cücahlı köyünün Sarıoğlu Mahallesi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Jandarma ekipleri mahallelerin giriş ve çıkışlarında önlem alırken, karantinanın 14 gün süreceği bildirildi. Karabük Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: <br>"Safranbolu ilçesine bağlı Bağcıağız Köyü Rahmanoğlu Mahallesi ile Cücahlı Köyü Sarıoğlu Mahallelerinde Covid-19 vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 8 Nisan saat 18.00´dan 22 Nisan saat 24.00´a kadar 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır." DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR<br>2020-04-08 19:58:38<br>
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