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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi kentte tarihi mekanlar açıldı

İHA

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle kapalı olan bazı tarihi mekanlar, yeni normale dönüşle beraber tekrar açıldı.

Tarihi kentte tarihi mekanlar açıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle kapalı olan bazı tarihi mekanlar, yeni normale dönüşle beraber tekrar açıldı.
Tarihi Çarşı bölgesinde yer alan Köprülü Mehmet Paşa Camisi'ne bitişik şekilde 1661'de kurulan ve Osmanlı döneminde ordunun ayakkabı ihtiyacını karşılayan 359 yıllık Yemeniciler Arastası'nda bulunan bazı tarihi dükkanlar, normalleşme süreci kapsamında açıldı. Sabah dükkanlarına gelen esnaflar, uzun bir aradan sonra dükkanlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.
Arasta Hünkar Kahvecisi işletmecisi Fırat Bahçeci, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra dükkanlarının açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Yeni normale dönüşe geçileceğinin açıklanmasının ardından tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Bahçeci, "Süreç biraz zor geçti, sıkıntılı bir süreçti. İnşallah bundan sonraki süreçler iyi olur. Ama vatandaşlarımıza bu süreçte çok rahat davranmamalarını tavsiye ediyorum" dedi.
Turistlerin de gelip gideceği günleri beklediklerini aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:
"Daha tedbirli, daha düzenli, daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Biraz zor geçecek ama yapacak da bir şey yok. Artık nasibimizde ne varsa o diyeceğiz. Temizliğimizi bitirdik, bekliyoruz artık, inşallah iyi olacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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