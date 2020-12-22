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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük Üniversitesi’nde “Göster Kendini” ses yarışması düzenlendi

İHA

Karabük Üniversitesi’nde “Göster Kendini” ses yarışması düzenlendi

Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı organizasyonunda, sosyal medya üzerinden üniversitede aktif olarak öğrenim gören ve mezun öğrencilere yönelik “Göster Kendini Ses Yarışması” düzenlendi.
Ses yarışması ile Karabük Üniversitesi’nde öğrenim gören ve mezun durumundaki amatör müzik yapan öğrencilerin teşvik edilmesi, öğrencilerin motivasyonlarının arttırılması, genç kuşakların Türk kültürsanatına olan ilgisinin güçlendirilmesi ve bu yolla milli sanat değerlerinin geleceğe taşınması amaçlanıyor.
Dört hafta süren yarışma boyunca pandemiden dolayı evlerinde bulunan ve kampüsten uzakta olan öğrenciler bulundukları ortamda kendi videolarını çekerek yarışmaya katıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar sonucunda en fazla beğeni alan öğrenciler haftanın birincisi olarak belirlendi.
Yarışmanın ilk hafta birincisi, Girişimcilik Yüksek Lisans öğrencisi Büşra Kürümlü seslendirdiği “Fikrimin İnce Gülü” eseri ile yaklaşık 25 eser arasından en çok beğeni sayısına ulaşarak birincilik aldı. 30 Kasım 04 Aralık tarihleri arasında gösterime giren 21 eser arasından Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Melike Tekin seslendirdiği “Üzgünüm” eseri ile en çok beğeniyi alarak “Göster Kendini Ses Yarışması” ikinci hafta birincisi oldu. Üçüncü haftada ise Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü öğrencisi Necdet Çifci “Adana´ya gidek mi?” adlı türkü ile haftanın birincisi olurken, Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencisi Sedat Güzel ise “Aşan Bilir Karlı Dağın Ardını” adlı eserle dördüncü haftanın birinciliğini kazandı.
İlgiyle karşılanan ve yüksek beğeni alan yarışmanın kazananlarına Karabüklü esnaflar tarafından eğitime yüzde 100 destek projesi kapsamında hediyeler verildi.

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