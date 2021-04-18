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5. günde Nail dedenin cansız bedenine ulaşıldı

İHA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evinden yürüyüş için çıkan ve kendisinden haber alınamayan 81 yaşındaki Nail Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

5. günde Nail dedenin cansız bedenine ulaşıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde evinden yürüyüş için çıkan ve kendisinden haber alınamayan 81 yaşındaki Nail Özcan’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Safranbolu Yeni Mahalle’de oturan 3 çocuk babası, işçi emeklisi Nail Özcan (81), 14 Nisan’da gezinti yapmak için aracıyla İncekaya köyü mevkiine kadar geldikten sonra buradan ormanlık alana girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine bölgeye gelen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri ile gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması başlattı.
Yaşlı adamın gittiği yön olan Beştepeler tarafındaki geniş bir alanda gerçekleştirilen çalışmalar boyunca hem karadan hem de havadan drone yardımıyla Özcan’ın izi sürüldü.
Aramaların 5. gününde, ormanlık alanda gezerken bere bulan Sedat Konaker, çevreyi taradığı sırada uçurumdan yuvarlanmış bir şekilde Özcan’ın cansız bedenine ulaştığını söyledi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilerek çevre güvenliği alındıktan sonra, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası yaşlı adamın cansız bedeni düştüğü yerden jandarma ekipleri tarafından çıkarıldı.
Özcan’ın cansız bedeni hava koşulları nedeniyle arazi aracına konularak orman yolundan ana yola kadar getirildi. Burada tabuta konularak cenaze aracı ile morga kaldırılan Özcan’ın, ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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