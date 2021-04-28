Prof. Dr. Yalçın: "Akne kalıcı izlere yol açabilir”

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Başak Yalçın, halk arasında sivilce olarak tanımlanan akne vulgarisin yaygın olarak görülen bir deri hastalığı olduğunu söyledi.

Yalçın, bebeklikten erişkinliğe kadar her yaşta görülebilen aknenin en sık ergenlik döneminde ve gençlerde görüldüğünü belirterek, "Akne, kişilerin fiziksel görünümlerini ve psikolojilerini olumsuz etkiliyor. Genellikle yüz, omuz ve göğüs bölgesinde görülen akne vulgaris hastalığı, derinin orta tabakalarında bulunan ve deri yüzeyine salınım yapan yağ bezlerine ait kanalların tıkanması ve buna bağlı olarak bölgesel bir yangı yani inflamasyon meydana gelmesi sonucu ortaya çıkar” dedi.

Yalçın, sivilce oluşumunda genetik faktörler, hormon problemleri, yüksek glisemik indekse sahip yiyeceklerle beslenmek, süt ürünlerini aşırı tüketmek, sigara kullanımı, diğer bazı hastalıklara sahip olmak, kullanılan bazı ilaçlar, stres, yanlış kozmetik ürünlerinin kullanımı önemli risk faktörleri olarak sıralanabileceğini kaydetti.

“Bazı durumlarda kalıcı yara izlerine neden olabilir”

Akne vulgarisin mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu aktaran Yalçın, “Bazı durumlarda kalıcı yara izlerine neden olabilir. Tedavisiz kalmış şiddetli akneye sahip kişilerde ve sivilcelerini sıkarak ya da uygun olmayan yöntemlerle temizlemeye çalışan kişilerde yaşamları boyunca devam eden akne izleri oluşabilmektedir. Akne vulgaris, hastalarımızın ebeveynleri tarafından kimi zaman gençlik döneminin gelip geçici bir problemi olarak algılanıyor ve tedaviye gereken önem verilmiyor. Tedavisi yapılmayan akne vulgaris hastalığı kişilerin hayatları boyunca taşıyacakları akne izlerine neden olabilmektedir. Akne tedavisi asıl olarak ilaçlarla yapılmalı. Hastalığın şiddetine göre ağızdan alınan hap tedavileri ya da deri üstüne sürülen kremler kullanılabilir" diye konuştu.

Tedavinin kısa süreli olmadığına dikkat çeken Yalçın, sivilce tedavisinin bir kaç günde sonuçlanamayacağına vurgu yaparak şunları söyledi: "Kalıcı bir düzelme için tedavi uzun süreli olmalıdır. İlk günkü sabır ve kararlılıkla ilaç kullanımına devam edilmelidir. Lazer, aktif sivilce tedavisinde kullanılan güncel tedaviler arasında yer alıyor. Uygun dalga boyuna sahip olan bazı lazerler, deri üzerinde herhangi bir hasar oluşturmadan daha derine etki eder ve akneye neden olan yağ bezleri üzerinde termal bir etki oluşturur. Onların küçülmesini sağlar ve fazla yağ üretimini baskılar. Aktif sivilcelerin tedavisindeki yüksek etkinliğinin yanı sıra ve akne izlerinin giderilmesinde kullanılabilecek en etkin tedavi lazer tedavisidir. Konunun ehli doktorlar tarafından yapıldığı sürece lazer tedavisi konforlu, hızlı sonuç veren, anestezi gerektirmeyen, kişilerin hızla iyileşerek sosyal hayata kısa sürede dönmelerine imkan veren, hasta memnuniyeti yüksek, oldukça etkin ve güvenilir bir tedavidir. Ancak yanlış ellerde uygulanan lazer tedavisi ciddi yan etkilere yol açar, yanık, kalıcı izler ve renk değişiklikleri oluşturabilir."

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