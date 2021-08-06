Karabük'te traktör kazası: 4 yaralı

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Karabük'ün Eflani ilçesinde kontrolden çıkan traktör kaza yaptı. Kazada dört kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Eflani ilçesine bağlı Bedil köyünde yaşandı. İsmail Ç. idaresindeki traktör kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü İsmail Çelik, traktörde bulunan Ümit Ç. Güler Ç. ve Canan Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarda ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Eflani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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