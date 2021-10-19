Kış erken geldi, aktarlarda en çok satılan ürünler ıhlamur ve kuşburnu oldu

Karabük’te havaların soğuması ve kışın erken gelmesiyle aktarlara akın eden vatandaşlar ıhlamur ile kuşburnu ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor.
Havaların soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyon hastalığında yaşanan artış ile birlikte Karabük’teki aktarlarda hareketlilik arttı. Geçtiğimiz yıla göre satışların yükseldiği aktarlarda vatandaşlar hastalıktan korunmak amacıyla en çok tercih ettiği bitkiler ıhlamur ve kuşburnu oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.