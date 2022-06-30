Heyelan tehlikesinden dolayı yol ulaşıma kapalı Vali Gürel heyelan bölgesini inceledi

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Karabük Valisi Fuat Gürel, YeniceZonguldak karayolunda meydana gelen heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

Karabük'ün Yenice ilçesinde sağanak sonrası korkutan heyelanlar meydana gelmeye başladı. Yeşilköy Baraj mevkiinde dağlardan yola dökülen sular ve kopan kayalar karayolunu kapattı. Vali Fuat Gürel heyelan bölgesine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Tehlikenin devam ettiği bölgede geçişlere izin verilmiyor.

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