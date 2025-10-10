Habertürk
        Siber dolandırıcılık operasyonu: 14 tutuklama

        Karabük merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı

        Giriş: 10.10.2025 - 18:17 Güncelleme: 10.10.2025 - 18:17
        Siber dolandırıcılık operasyonu: 14 tutuklama
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve ilgili şube müdürlükleri ekiplerince, sosyal medya hesapları üzerinden yatırım amaçlı verilen reklam linkiyle müştekilerle temas kurup yüksek kar vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik 6 aylık planlı çalışma yürütüldü.

        Bu yöntemle elde ettikleri suç gelirlerini kripto para borsalarına aktararak suça konu gelirlerin izini kaybettirme yöntemiyle aklamaya çalıştıkları tespit edilen 22 zanlıya yönelik operasyon düzenlendi.

        Karabük ve farklı illerde vatandaşları 140 milyon lira dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün Adana, Aydın, Batman, İzmir, Yalova ve İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il birimi görevlilerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 zanlı yakalandı.

        İşlemleri tamamlanan 16 zanlıdan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'sine adli kontrol hükümleri uygulandı.

        Şüphelilerden 4'ü ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Fotoğraf: AA

