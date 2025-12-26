Karabük'te ambulans ile otomobil çarpıştı; 3 sağlık çalışanı yaralandı

Karabük'te E.G. idaresindeki ambulans, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda M.M. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

AA'nın haberine göre; çarpışmanın şiddetiyle devrilen ambulansın şoförü E.G. ile yanındaki acil tıp teknisyeni H.G.A. ve paramedik S.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sağlık çalışanlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.