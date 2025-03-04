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        Haberler Gündem Karabük'te kaçak kazı yapan definecilere operasyon: 7 tutuklama - Güncel haberler

        Karabük'te kaçak kazı yapan definecilere operasyon: 7 tutuklama

        Karabük'te define bulmak amacıyla kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 20:33 Güncelleme: 04.03.2025 - 20:33
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        Kaçak kazı yapan definecilere operasyon: 7 tutuklama
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        Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak kazı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

        7 şüpheli define amacıyla kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede delici- kırıcı alet, murç, 250 kilogram taşıma kapasiteli elektrikli vinç ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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