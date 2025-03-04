Karabük'te kaçak kazı yapan definecilere operasyon: 7 tutuklama
Karabük'te define bulmak amacıyla kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak kazı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
7 şüpheli define amacıyla kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede delici- kırıcı alet, murç, 250 kilogram taşıma kapasiteli elektrikli vinç ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.