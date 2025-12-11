Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.244,43 %0,45
        DOLAR 42,6150 %0,02
        EURO 49,9718 %0,21
        GRAM ALTIN 5.776,71 %-0,29
        FAİZ 38,26 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 85,03 %0,47
        BITCOIN 90.084,00 %-2,50
        GBP/TRY 56,9851 %-0,08
        EUR/USD 1,1702 %0,06
        BRENT 61,74 %-0,76
        ÇEYREK ALTIN 9.444,92 %-0,29
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Karacabey'de çeltik ekimi yasaklandı - Alışveriş Haberleri

        Karacabey'de çeltik ekimi yasaklandı

        Manyas Barajı ve Gölü'ndeki su çekilmeleri sebebiyle Bursa'nın Karacabey ilçesinde bol su isteyen çeltik ekimi yasaklandı. Karacabey Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Düzen, "Bezelye, soğan, karpuz gibi ürünlerin arkasından ikinci ürün ekimi de yasaklandı. Bunlar zorunlu alınan kararlar" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 11:18 Güncelleme: 11.12.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karacabey'de çeltik ekimi yasaklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karacabey Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Düzen, ülkenin birçok yerinde kuraklık sebebiyle tarımsal üretimde sorun yaşandığını söyledi.

        Sorunun yağış eksikliği ve sulama yapılamamasından kaynaklandığını dile getiren Düzen, bazı noktalarda tarımsal sulamada önemli rol oynayan barajların durumunun iyi olmadığını aktardı.

        Düzen, Manyas Gölü ile gölü besleyen Manyas Barajı'nda da benzer sorun yaşandığını belirterek, "Bu yüzden Karacabey Ovası'nda bazı kısıtlamalara gidildi. Çeltik ekimi yasaklandı. Bezelye, soğan, karpuz gibi ürünlerin arkasından ikinci ürün ekimi de yasaklandı. Bunlar zorunlu alınan kararlar" dedi.

        Manyas Barajı'nda halihazırda doluluk oranının yüzde 30 olduğunu dile getiren Düzen, "Kış aylarında yağış olur diye umut ediyoruz. Ocak ve şubat aylarında güzel yağış olur ve baraj dolarsa belki çeltik ve diğer ürünlere tekrar serbestlik gelir. Umutluyuz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        İstanbul'da yangın: 3 çocuk öldü! 1'inin durumu ağır!
        İstanbul'da yangın: 3 çocuk öldü! 1'inin durumu ağır!
        Pasifik'te sular ısınıyor: AUKUS projesi hızlandırılacak
        Pasifik'te sular ısınıyor: AUKUS projesi hızlandırılacak
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        'Şırdancı Mehmet' yayaya çarptı
        'Şırdancı Mehmet' yayaya çarptı
        Mantardan zehirlenip entübe edildi! Babasının karaciğeriyle hayata tutundu
        Mantardan zehirlenip entübe edildi! Babasının karaciğeriyle hayata tutundu
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı
        Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı
        "En az iki katı olabilirdi"
        "En az iki katı olabilirdi"
        Yine aynı senaryo! Kasım ve aralıkta büyük düşüş
        Yine aynı senaryo! Kasım ve aralıkta büyük düşüş
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Cinayetten hükümlüydü... Yorgan arası katil!
        Cinayetten hükümlüydü... Yorgan arası katil!
        Temizlik yapacaktı... Beton mikseri çalışıyordu!
        Temizlik yapacaktı... Beton mikseri çalışıyordu!
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        "Çocuk istiyoruz"
        "Çocuk istiyoruz"
        Dünya asgari ücreti nasıl belirliyor?
        Dünya asgari ücreti nasıl belirliyor?
        Yılbaşında gidilebilecek vizesiz ülkeler!
        Yılbaşında gidilebilecek vizesiz ülkeler!