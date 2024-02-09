Karaciğer yağlanmasını önleyen besinler!

Sebze tüketirken çiğ veya az pişmiş şekilde pişirmeye özen gösterilmesini ifade eden Akpolat, şunları kaydetti: “Böylelikle maksimum derecede minarelerden faydalanmış olalım. Su tüketimi de özellikle karaciğer yağlanması konusunda çok önemli bir faktördür. Su, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur, karaciğer sağlığını korumayı destekleyecektir. Bunların yanı sıra egzersiz de karaciğer sağlığımızı korumayı destekleyecektir. Tüm bunları yaparsak, beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirirsek, bir diyetisyen kontrolünde de sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanırsak karaciğer sağlığımızı korumamız mümkündür.”