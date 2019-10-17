Karaciğere iyi gelen yiyecekler

Karaciğer vücut fonksiyonları için gerekli olan vitaminlerin ve minerallerin emilimini sağlamak ve zararlı toksinlerden arındırmak için çalışan bir organdır. Yağlı gıdalarla beslenme ve alkol tüketimi karaciğerin yağlanmasına neden olmakta, siroz ve hepatit gibi hastalıklara yol açmaktadır.

Gıdaların içermiş olduğu antioksidan özellikleri sayesinde karaciğerin korunması sağlanabilmektedir.

Karaciğerin sağlığı için alınması gereken gıdalar

Protein açısından zengin içerikli gıdalar kas dokusu ve enerji için gerekli gıdalardır. Ancak fazla tüketimi karaciğeri yorabilir o açıdan hekim önerisi olmadan dikkatli tüketilmelidir. Et gibi yağlı olmayan protein açısından zengin olan yağsız yoğurt, soya fasulyesi, ıspanak, peynir ve bezelye gibi gıdaları tüketmek daha faydalı olacaktır.

Tahıl içeren gıdalarda yağ oranının düşük olması içerdiği kompleks karbonhidratlar ile karaciğer için sağlıklı olacak bir beslenmedir.

Lif içerikli gıdaların alınması diğer gıdalardan alınan yağların atılmasını sağlayarak karaciğeri destekler ve vücudun temizlenmesini sağlar. Mercimek, yulaf ezmesi, ıspanak, siyah fasulye, kuru fasulye ve kepek içeren gıdalar iyi birer lif kaynağıdır.

Sebzelerin bazılarında sülfür vardır. Sülfür içeren besinler karaciğerin temizlenmesini sağlar ve dışardan alınan kimyasal etkilerinden kurtulmayı sağlar. Lahana, soğan, sarımsak ve Brüksel lahanası tüketerek bu etkilerden kurtulmanız muhtemeldir.

Meyveler antioksidan açısından zengin bir içeriğe sahiptirler. Meyve tüketimi düzenli sağlanarak karaciğerin işlevini sağlar ve toksinlere karşı savaşarak atılmasını destekler. Bu sayede karaciğerin toksin atma görevi daha kolay sağlanabilir. Yaban mersini, kivi, kızılcık ve çilek yüksek antioksidan içerir. Ayrıca; turunçgiller, portakal, armut, erik, elma, greyfurt gibi meyveler karaciğeri korumada etkilidir.

Bazı gıdalar karaciğerin işlevini bozar ve sorunlar oluşturabilir. O yüzden zararlı olan gıdaların ya da yaşam biçiminin düzenlenmesi gereklidir. A vitamini ( havuç, yağlı süt, yumurta ) karaciğer hastaları için zarar içerir, alkol, kırmızı etler, doymuş yağlar, fazla tuz alımı, sodyumu yüksek gıdalar, konserve gıdalar, şarküteri ürünleri, işlenmiş et ürünleri, fast food gıdalar ve hazır çorbalar tüketilmesi zararlı gıdalardır.