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Karaciğeri koruyan süper besinler!

Karaciğer, yokluğunda veya işlev yitiminde diyalizle kısa bir süre fonksiyonları devam ettirilebiliyor; ancak karaciğer fonksiyonunun uzun süreli yokluğunda, telafi etmenin yolu yok. Doğru yiyecekler antioksidan etkileriyle karaciğeri temizliyor ve koruyor. İşte o besinler...

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  • Karaciğeri koruyan süper besinler!

    Dr. Fevzi Özgönül, "En büyük organlardan biri olan karaciğerin, besinlerle birlikte alınan vitamin ve minerallerin emilmesi, vücuttaki zararlı maddelerin temizlenmesi gibi hayati görevleri bulunmaktadır" dedi.
  • Karaciğeri koruyan süper besinler!

    Düzenli alkol kullanımı ve aşırı yağlı gıdaların tüketimi karaciğer yağlanması, hepatit ve siroz gibi karaciğer hastalıklarına yol açabilmektedir. Karaciğer sağlığında ilk adım, tüketilen gıdaların dikkatle seçildiği bir dengeli beslenme programı olmalıdır. Doğru yiyecekler antioksidan etkileri ile karaciğeri temizler ve korur.
  • Karaciğeri koruyan süper besinler!

    Peki nedir bu yiyecekler? 

    Sarımsak: Karaciğer enzimlerini aktive ederek toksinlerin vücuttan atılımına destek olur. Sülfür bazlı bir madde olan allicin içeriğiyle karaciğer detoksifikasyonunu sağlar.
  • Karaciğeri koruyan süper besinler!

    Kırmızı pancar ve havuç: Her ikisinde de betakaroten vardır ve karaciğer fonksiyonlarının iyileşmesini sağlar. Pancar vücuttan ağır metallerin temizliğinde rol alır.
  • Karaciğeri koruyan süper besinler!

    Elma: Yüksek lif içerir ve sindirim sistemindeki toksinlerin atılımına destek olur. Böylece karaciğerin içini kolaylaştırır.
  • Karaciğeri koruyan süper besinler!

    Brokoli ve karnabahar: Sülfür içeriği ile güçlü detoksifiye sağlar ve Glukosinolat içeriği ile ansrojen maddeler ve toksin atılımı sürecinde karaciğer destekler.
  • Karaciğeri koruyan süper besinler!

    Enginar: Enzim üretimini destekler. Karaciğer hücre onarımına destek olur ve yağlanmasını engeller.
  • Karaciğeri koruyan süper besinler!

    Zerdeçal: Karaciğeri güçlendirir yağların sindirimini kolaylaştırır.
  • Karaciğeri koruyan süper besinler!

    Zencefil: World Journal of Sagtroenterologynin 2011 yılında yayınladığı araştırmalarda, zencefilin karaciğer yağlanmasına karşı koruyucu olduğu ve tedavi ettiği ortaya çıkmıştır.
  • Karaciğeri koruyan süper besinler!

    Koyu yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, roka, tere, pazı gibi koyu yapraklı sebzeler yüksek klorofil içeriği sayesinde vücutta biriken çevresel toksinleri emme özellikleri vardır. Aynı şekilde ağır metaller ve kimyasallara karşı da karaciğeri desteklerler.
  • Karaciğeri koruyan süper besinler!

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