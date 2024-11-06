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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Karadağ-Türkiye maçının yeri değişti! - Futbol Haberleri

        Karadağ-Türkiye maçının yeri değişti!

        A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu maçın yerinin değiştiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 18:22 Güncelleme: 06.11.2024 - 18:22
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        Karadağ maçının yeri değişti!
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        A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu maçın yerinin değiştiğini açıkladı.

        Yapılan açıklama şu şekilde:

        "A Millî Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçı olan Karadağ - Türkiye karşılaşması, Nikşiç kentindeki Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

        UEFA tarafından Karadağ'ın başkenti Podgorica'da yer alan Şehir Stadyumu'nda yapılan denetimler sonucunda, zeminde eylül ayına nazaran iyileşme görülmesine rağmen, mevcut saha koşullarının A Millî düzeyde UEFA müsabakalarına ev sahipliği yapacak seviyede olmadığı belirlendi.

        UEFA, bu durum üzerine 16 Kasım'daki Karadağ - İzlanda ve 19 Kasım'daki Karadağ - Türkiye karşılaşmalarının Podgorica Şehir Stadyumu yerine Nikşiç Şehir Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi.

        19 Kasım Salı günü Karadağ ile Türkiye arasına oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı TSİ 22.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan naklen yayınlanacak."

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