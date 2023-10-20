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"DEPREMLER HEYELANLARIN DURAĞANLIĞINI BOZUYOR" Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, aktif fayların bölgede yer sarsıntılarına neden olup, toprağı harekete geçirdiğini belirterek, "Doğu Karadeniz'de heyelanların ana nedeni coğrafi koşullar. Aşırı yağış ve dik topoğrafya, heyelanların ana nedeni. Ancak son yıllarda yapılan gözlem, heyelanların oluşumlarında bir diğer önemli faktörün, bölge depremselliğinin heyelanlara neden olduğunu ortaya koyuyor. Karadeniz fayı, bölgenin aktif tektoniğini oluşturuyor. Doğu Karadeniz, yılda 0,6 milimetre kadar yükseliyor ve 1-2 milimetre de kuzeye doğru ilerliyor. Bu hareket fayların üzerinden gelişiyor. Faylar da bölgede depremlere neden oluyor. Depremler yer sarsıntısına sebebiyet veriyor, heyelanların da durağanlığını bozuyor" diye konuştu.

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"HEYELANLARDA ARTIŞLAR YAŞANACAK" 2 büyüklüğündeki bir mikro depremin bir futbol sahası kadar alanın yer altında kırıldığını gösterdiğini aktaran Prof. Dr. Bektaş, "Bu kırılma bir de sığ oluyorsa, 3-4 kilometre derinliğinde oluyorsa; bölgedeki yamaçların ve çevrenin etkilenmemesi mümkün değil. Örneğin 2022 yılında Doğu Karadeniz'in kuzeye bakan yamaçlarında Kandilli'nin almış olduğu deprem kayıtları, 50'ye yakın 2 ile 4 arasında mikro depremler olduğunu gösteriyor. Bu mikro depremler, bölgedeki dağların, yamaçların stabilitesini önemli ölçüde bozmuştur. 2022'den 2023'e doğru geçtiğimiz sırada Kahramanmaraş Elbistan depremi oldu ki; bu depremlerin dinamik stres transferini, deprem dalgalarının buraya kadar olan etkilerini yaşayıp, gördük. Bölgede yağışların daha da artacağını düşünecek olursak ve bu depremlerin de etkisiyle önümüzdeki aylarda heyelanlarda bir artışın olması söz konusu olabilecek" dedi.