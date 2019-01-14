Fotoğrafla deşifre olmuşlardı

Karadeniz'de 2012'den beri ilk kez bu yıl kış üslenmesi yapamayan PKK'lı teröristlere yönelik Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, JÖH ve komandoların katılımı ile Giresun, Ordu, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında geniş çaplı operasyon başlatıldı.



DHA'nın haberine göre, timler, Karadeniz'in eğimli ve karla kaplı arazi koşullarında, Tunceli üzerinden sızdığı belirlenen terörist grubunu etkisiz hale getirmek için operasyonlarla iz sürüyor.



Türkiye'nin ilk keskin nişancı tüfeği 'Bora-12' ile Türk yapımı silahlı zırhlı personel taşıyıcı 'Ejder' kullanan askerler, eksi 15 derecede yayla evlerini kontrol ediyor, araziyi didik didik tarıyor.



4 İLDE YAYLA EVLERİNE SIKI TAKİP



Operasyonlarda insansız hava aracı (İHA) ile drone'ların yanı sıra bomba arama ve iz takip köpekleri de kullanılıyor. Eş zamanlı olarak 4 ilde yürütülen operasyonlarda yayla evlerinin sıkı takip edildiği, yöre sakinlerinin de karla kaplı yolların iş makineleriyle açılması üzerine yaylalara giderek, evlerinden erzak ve yaşam malzemesi çalınıp çalınmadığını kontrol ettiği belirtildi.



Timler, bölgede yüksek rakımlı yaylalarda kar kalınlığının 1 metreyi bulması ve yayla obalarında yolların kapalı olmasına rağmen operasyonları sürdürüyor.



FOTOĞRAFLA DEŞİFRE OLMUŞLARDI



Tunceli üzerinden 1998 yılından sonra Doğu Karadeniz'e gönderilen örgütün sözde 'Karadeniz açılım grubu', 4'erli ve 2'şerli gruba ayrılarak Gümüşhane, Trabzon, Ordu ile Giresun kırsalına dağıldı. Karadeniz'in sık ormanlıklarında saklanmaya başlayan PKK'lı teröristler, 2015 yılının Haziran ayında Giresun'un Kümbet Yaylası kırsalında, istihbarat birimlerince telsiz görüşmesiyle tespit edildi. Sansasyonel eylemler yapan teröristlere, Orta ve Doğu Karadeniz'de yaşayan yöre halkının av tüfekleriyle operasyona çıkan güvenlik güçlerine destek vermesiyle darbe vuruldu. Bölge halkından destek alamayan PKK'lılar, son 4 yılda operasyonların artması üzerine Tunceli'ye dönmek istedi. Telsizle Kandil'den izin isteyen teröristler, olumsuz yanıt alınca bölgede kış üslenmesi için hazırlık yapmaya başladı.

Yoğun operasyonlar sonucu dönemeyerek, Giresun'da sıkışan bir grup terörist, 6 Mayıs 2016'da Çaldağ Jandarma Karakolu'na saldırarak, karakol komutanını şehit etti. Ardından Giresun'dan Ordu kırsalına kaçan teröristler, 30 Temmuz 2016'da Ordu'nun Mesudiye ilçesi Topçam bölgesinde 3 askeri şehit etti. Askerlerin silahlarını da çalarak kaçan teröristler, ormanda izini kaybettirdi. Kaçan teröristlerden 1'i, 20 Ağustos 2016'da Ordu Gölköy kırsalında öldürüldü. Artvin merkez Soğuksu bölgesinde, 25 Ağustos 2016'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırı düzenlendi. Saldırıda konvoydaki 1 asker şehit oldu. Mesudiye- Sivas kırsalında kış üslenmesi hazırlığında olan 6 terörist, 30 Eylül 2016'da operasyonla öldürüldü. Teröristlerin üzerinden çıkan fotoğrafla PKK'nın 22 kişilik sözde 'Karadeniz açılım grubu' da tamamen deşifre oldu.Ordu kırsalında 2016 yılında öldürülen 7 teröristten 4'ünün, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar' listesindeki 'gri kategori'de yer aldığı, aralarında sözde 'grup sorumlusu' teröristlerin de olduğu tespit edildi. Teröristlerin sırt çantalarında ele geçirilen 8 kişinin yer aldığı fotoğraftaki 7 teröristin Ordu kırsalında, fotoğrafı çeken teröristin de Giresun kırsalındaki operasyonda öldürüldüğü belirlendi. Fotoğraftaki diğer 1 terörist ise aynı yıl Ordu- Giresun kırsalından kaçarak, Erzincan'da çatışmada yaralandı. Yaralı teröristin Ordu ve Giresun kırsalında geçiş güzergahları ile kullandıkları sığınakların yerini göstermesinin ardından operasyonlar genişletildi. Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların girdikleri evi göstermek için bölgeye giden Eren Bülbül (15) ile Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik çıkan çatışmada teröristler tarafından şehit edildi. Ordu kırsalında teröristlere ait içinde yaşam malzemesi ve erzak olan 6 sığınak, imha edilirken, 31 Ağustos 2017'de ise şehit askerlerin çalınan silahları Topçam bölgesindeki ormanda bulundu.Giresun Dereli ilçesi kırsalında, 2017 yılının Ekim ayında 1 PKK'lı terörist teslim oldu. Teslim olan terörist, Tunceli'den Karadeniz'e gönderilen örgüt üyelerini tek tek anlatarak, bölgedeki sığınakları da gösterdi ardından bölgeden kaçamayan 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu.

JÖAK VE JÖPER'LER DESTEK İÇİN GELDİ



Ankara'dan, jandarmanın en seçkin birliği olan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) ekipleri bölgeye gönderildi, JÖH ve komando timleriyle operasyonlara katıldı. İHA ile drone'ların yanı sıra Cobra, ATAK ve Sikorsky helikopterlerle bölgedeki ormanlar, havadan ve karadan didik didik tarandı. Kars'ın Kağızman ilçesi Madur bölgesinde 22 Mayıs 2018'de düzenlenen operasyonda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran teröristler arasında yer alan 'Velat' kod adlı Behçet Avras öldürüldü. Giresun Güce kırsalında, 31 Mayıs 2018'de, 2 terörist öldürüldü. Teröristlerden 'gri kategori'de aranan 'Soreş' kod adlı Barış Coşkun'un, Eren Bülbül ile astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden terörist grubu içinde yer aldığı belirlendi.



ÖLDÜRÜLEN 2 TERÖRİST 'KIRMIZI KATEGORİ'DEYMİŞ



Gümüşhane Kürtün'de sözde 'Karadeniz açılım grubu lideri', 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan, 15 Temmuz 2018'de; 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ile 'Sorej' kod adlı İranlı terörist Barış Öner ise 22 Ağustos 2018'de öldürüldü. Mehmet Yakışır ile Barış Öner, 4 milyon lira ödülle 'kırmızı kategori'de aranan teröristler arasında yer alıyordu.



USB BELLEK VE MİKRO SD'DEN SIĞINAĞA ULAŞILDI



Sözde 'Karadeniz açılım grubu'nun tamamen etkisiz hale getirilmesinin ardından 2018'in sonlarına doğru PKK tarafından Tunceli üzerinden bölgeye 5- 6 kişilik yeni grup gönderildi. Giresun Yağlıdere kırsalında, 12 Eylül 2018'de, kasaptan çaldıkları eti kavurup, ormanlık alanda yaktıkları ateşte yiyen teröristlerden biri, çatışmada etkisiz hale getirildi. Teröristlerin çantalarından çıkan USB bellek ve mikro SD kartın çözümü yapılarak, bölgedeki sığınaklarına da ulaşıldı. Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kalınçam Mahallesi Budamişkiye Yaylası'nda, 2 Kasım 2018'de, teröristlere ait içinde silah, mühimmat, erzak ve yaşam malzemesinin olduğu sığınak ele geçirildi. Teröristler tarafından bölgede kullanılan diğer sığınakların bulunması ve kış üslenmesi yapmalarının önlenmesi için de operasyonlar aralıksız sürdürülüyor.

PKK'nın sözde 'Karadeniz açılım grubu'nda yer alan 22 teröristin 15'i, düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. Bölgedeki son 4 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda, takviye gönderilen teröristlerle birlikte öldürülen 16 teröristin 2'sinin, 4 milyon lira ödüllü 'kırmızı kategori'de, 6'sının ise 300 bin lira ödüllü 'gri kategori' ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi.





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