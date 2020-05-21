Karadeniz'in incisi Amasra en sessiz bayramını yaşayacak

AA

Cenevizliler döneminde yapılan kalesi ile el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra, koronavirüs salgını nedeniyle en sakin günlerini geçiriyor.

Özellikle hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin gelmesiyle nüfusunun 10 katı misafir ağırlayan tarihi ve turistik ilçeye, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 21 Mart'ta aldığı kararla il dışından girişe de izin verilmiyor.

Geçmiş yıllarda hava sıcaklıklarının artmasıyla yoğun kalabalığın yaşandığı Büyük Liman ve Küçük Liman mevkisindeki plaj, yerli ve yabancı turistin gelememesi nedeniyle boş kalırken, ilçe yine tarihinin en sakin bayramını geçirmeye hazırlanıyor.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Helenistik Çağ'dan Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kadar çok sayıda tarihi eserin bulunduğu ilçenin, 3 bin yıllık tarihiyle turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'in Amasra'ya kuş bakışı bakarken gördüğü manzaradan etkilenerek, "çeşm-i cihan (dünyanın gözbebeği)" dediği doğa harikası ilçenin, resmi tatillerde ve dini bayramlarda özellikle Ankara ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını belirten Çakır, şöyle devam etti:

"Amasra, turizmin başladığı ilk yerlerden biri ve Batı Karadeniz'in incisi. Ankara'nın da denizi olarak tanımladığımız ilçemiz, geçmiş bayramlarda ilçedeki otel ve pansiyonlar, haftalar öncesinden yüzde 100 doluluk oranına ulaşıyordu. Bayram günlerinde de günübirlik ziyaretçi sayısı ilçemiz nüfusunun 10 katına ulaşıyor ve bu sayı bayram tatili süresince 500-600 binleri buluyordu. Tünel girişinden ilçe merkezine kadar 3-4 kilometrelik bir araç kuyruğu oluşuyor, misafirlerimize 'Yerimiz kalmadı' duyurusu yapmak zorunda kalıyorduk. Bu bayram tatilinde sağlığımız için evlerimizde kalacağız ve sokağa çıkma yasağına da uyarak ilk defa kovid tedbirleri nedeniyle turist ağırlayamayacağız. Biz yine bu zorlu günleri atlattıktan sonra sağlıklı günlerde tüm ziyaretçilerimizi ilçemize bekliyoruz."

- "Hepimiz, 'Sağlık olsun' diyoruz"

Bayram tatillerinin esnaf için önemli bir süreç olduğunu ve ilçe ekonomisinin turizme dayandığını aktaran Çakır, "Çünkü bayram tatilleri, ilçemizde başta balıkçı lokantaları ve Çekiciler Çarşısı esnafı olmak üzere en fazla iş yaptığı günler oluyor. Yine Amasra, sezonda elde ettiği turizm geliriyle ekonomisi dönen bir ilçe. Maalesef bu bayramda alınan tedbirler gereği esnafımız da zorlu bir süreç geçirecek ama hepimiz, 'Sağlık olsun' diyoruz. Belediye imkanları ölçeğinde elimizden geldiğince esnafımıza ve vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Çakır, koronavirüs salgınını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak için ilçede 16 Mart itibarıyla gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını ivedi olarak uyguladıklarını, denetim ve maske dağıtımlarıyla bu süreci çok iyi yönettiklerini dile getirdi.

Amasralıların "Evde kal" çağrısına, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettiğini belirten Başkan Çakır, "Biz de belediye olarak üzerimize düşeni yaptık. Bizim açımızdan gurur duyulacak bir tablo ortaya çıktı. Amasra'da teyit edilmiş sıfır vakayla başarımızı devam ettiriyoruz. Bu açıdan mutluyuz." ifadelerini kullandı.