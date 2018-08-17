Trabzon il merkezi ve ilçelerinde bir süre önce sahil kesiminde başlayan ve neredeyse bitmek üzere olan fındık hasadı sonrası ürünlerini çuvallarla toplayan üreticiler, fındık kurutma işleminde ilk olarak düz bir zemin arayışına gidiyor.

Hasat sırasında üzerindeki yapraklarla birlikte yaş olarak toplanan fındığın zaman geçmeden kurutulması için Karadeniz Sahil Yolu'nu tercih eden üreticiler, kaldırımlara döktükleri fındıkları zaman zaman havalandırarak yaklaşık bir hafta süreyle bekleyişe geçiyor.

Üreticiler, kurutma işlemi sırasında fındığın yağmurdan zarar görmemesi için de sürekli kontrollerde bulunarak yağış sırasında yanlarında getirdikleri brandayı fındıkların üzerine seriyor.

Kurutma süresinin bitmesinin ardından patoza giren fındık, daha sonra tırmık ve küreklerle son kez havalandırılarak çuvallara doldurulup satışa götürülüyor.

Karayolu üzerinde seyir halinde olan araçlarla birlikte ilginç bir görüntü oluşturan fındıklar, özellikle yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Bahçesindeki fındığı hasat ederek karayolu üzerindeki evinin karşısında bulunan kaldırımda kurutan Hüsnü Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındıkta hasadın geçmiş yıllara göre az olmasına rağmen verimin çok iyi olduğunu söyledi.

Yaklaşık 40 yıldır fındığı bu şekilde kuruttuklarını anlatan Taşkın, "Şu anda fındığı kuruması için alt üst ediyoruz ve sonra patoza vuracağız. Tane haline geldikten sonra biraz daha bekleyeceğiz ve satışa götüreceğiz. Kurutma işlemi sırasında şehire dışarıdan gelen insanların dikkatini çekiyor ve satın almak isteyenler oluyor. Bizler de bazen burada satış yapabiliyoruz." dedi.

Taşkın, bir hafta süreyle fındığın kurumasını beklediklerini ifade ederek, "Yağmur yağdığı sırada naylon ve branda örtüyoruz. Akşamları ise tamamen kapatıyoruz. Fındıkların yol üzerinde ve açık şekilde olması nedeniyle zaman zaman çocuklar alıyorlar. Biz de tabii ki buna birşey demiyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdul Rıza Turan ise özellikle Arap turistlerin kurutma işleminde olan fındığa ilgi gösterdiklerini belirterek, "Bu seneki verim düşük ama kalite olarak çok iyi. Her sene burada kurutuyoruz. Beton veya ona benzer zemin lazım ki fındık kurusun. Evlerimizin etrafında böyle yerler bulmak zor. Yeni bir yer yapılamayacağından da buraya getiriyoruz. Kuruduktan sonra fındığı satmamız gerekiyor. Şu anda fiyat belli değil ama tabii ki satacağız." diye konuştu.

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